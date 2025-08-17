Пора переходить к конструктивному диалогу. Встреча Трампа и Путина глазами белорусского журналиста

Главная мировая новость - встреча президентов России и США на Аляске. Событие, действительно, историческое. Саммит стал опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положил начало восстановлению доверительных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Переговоры продолжались 2 часа 45 минут. А после обстоятельного разговора и содержательной пресс-конференции Владимир Путин и Дональд Трамп покинули Анкоридж.

Историческую встречу мы наблюдали в прямом эфире, со всей поступающей информацией прямо из Аляски.

Пора переходить к конструктивному диалогу - таков итог встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Одной из самых обсуждаемых локаций последних дней стал зал итоговой пресс-конференции Путина и Трампа. Здесь лидеры сделали свои заявления, которые уже разошлись по всем мировым СМИ.

Расскажем немного о том, что происходило за кулисами, о самых обсуждаемых моментах.

Журналисты постоянно подходили к нам, интересовались, откуда мы. Услышав, что мы из Беларуси, сразу вспоминали недавний звонок президента США Трампа нашему Президенту Александру Лукашенко. Многие удивлялись: почему Трамп позвонил Лукашенко еще до встречи с Путиным, что это значит, есть ли у нас какие-то инсайды. Мы улыбались и, как и наш Президент, приглашали всех в Беларусь, напоминая, что Лукашенко пригласил Дональда Трампа с семьей посетить нашу страну.

Кстати, Трамп приглашение принял, так что кто знает, как все сложится. Что касается повестки, президенты обсудили самые важные вопросы: ситуацию в Украине, Ближнем Востоке и Кавказе.

Атмосфера за кулисами была довольно дружелюбной, что стало заметно уже по первым кадрам встречи и рукопожатиям Владимира Путина и Дональда Трампа на красной дорожке. Они даже немного попозировали для прессы. И по их лицам было видно, что настрой у них доброжелательный. Главы государств сели в одну машину, хотя для каждого была подготовлена отдельная, и сразу начали общаться. Мы, журналисты, заглянули через окна своего автомобиля и заметили, что в их машине не было переводчика.

Лидеры вели оживленный разговор, судя по всему, на английском языке - все-таки Дональд Трамп, скорее всего, по-русски не говорит.

Дружелюбная атмосфера царила в рядах прессы и особенно российских коллег.

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и Виктория Сенкевич

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин рассказал, что журналисты все обратили внимание на телефонный разговор президента Трампа с Президентом Лукашенко. По его словам, это, безусловно, одна из главных новостей дня. Но от каких-либо оценок роли Беларуси в переговорном процессе он воздержался.

В какой-то момент на встречу лидеров в формате 3х3 толпа буквально ворвалась. Журналистам удалось сдерживать себя всего несколько минут, чтобы выслушать президентов. В зале воцарилась тишина, а затем, словно из решета, посыпались вопросы. Было очень шумно. Кто-то успел задать свой вопрос. Ответов тогда, правда, не последовало. Владимир Путин лишь удивленно приподнял бровь.

Для работы журналистов были созданы комфортные условия. Воды, напитков и еды в достатке. Старались создать для прессы максимально удобные условия для работы.

На историческом саммите лидеры стран озвучили для прессы свои позиции.

Владимир Путин, президент России

Владимир Путин, президент России:

"У нас с президентом Трампом установились очень хорошие, прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. Как известно, в Россию несколько раз приезжал специальный представитель президента США, господин Уиткофф. Наши помощники и главы внешнеполитических ведомств также регулярно поддерживали контакт".

Российский лидер отметил, что одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. "Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть происходящего и понять его истоки", - сказал он.

Владимир Путин, президент России:

"Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ братским. Как бы странно это ни звучало в нынешних условиях, у нас одни корни, и все происходящее для нас - это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец".

Глава Российской Федерации обратил внимание, что с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал расти. "Пока это носит скорее символический характер, но все же плюс 20 %. Я к тому, что у нас есть множество интересных направлений для совместной работы, - считает он. - Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство обладает огромным потенциалом. Россия и США могут предложить друг другу многое - в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным выглядит и сотрудничество в Арктике, а также возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и западным побережьем США".

Владимир Путин предлагает перейти от вчера к завтрашнему дню во взаимоотношениях России и США. Это очень символично, ведь именно между островами Диомида проходит линия смены дат: остров Вчера - американский, остров Завтра - российский. Пришло время для конструктивного диалога.

Дональд Трамп, Владимир Путин

Дональд Трамп, президент США:

"Вы знаете, если вы действительно хотите сотрудничать с нами, мы этого искренне ждем. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы. Мы хотели бы завершить этот конфликт как можно скорее. Сегодня нам удалось добиться значительного прогресса. У меня с президентом Путиным очень хорошие отношения. Мы провели немало сложных, но конструктивных встреч".

Американский лидер отметил, что оба президента понимают, что история о вмешательстве России в американские выборы - фейк. "Он это прекрасно осознает, учитывая его опыт. Он знает, что все это неправда. Все, что происходило, было результатом криминальных усилий".

Дональд Трамп, президент США:

"Конечно, у нас есть хорошие перспективы для совместной работы. Хочу отметить, что вскоре проведу несколько телефонных разговоров и проинформирую европейских лидеров о том, что обсуждалось. Переговоры были продуктивными. И, пожалуй, самое главное - у нас есть реальный шанс достичь мирного урегулирования. Пока этого не произошло, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы сделали все возможное для этого".