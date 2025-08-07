Пошлины США на импорт товаров из 60 стран и Евросоюза вступили в силу

В полночь 7 августа (07:00 по минскому времени) начали действовать повышенные ставки американских тарифов в отношении товаров из целого ряда стран: в общей сложности, дополнительными пошлинами Трамп обложил 60 государств, а также Евросоюз.

Уровень дополнительных сборов самый разный: по результатам переговоров и благодаря колоссальным уступкам, ЕС добился 15 процентных тарифов. Впрочем, обещания, данные европейцами Трампу, многие считают неисполнимыми: суммарный объем инвестиционных и прочих обязательств ЕС достигает полутора триллионов долларов.

Всерьез досталось швейцарцам: на их товары установлены пошлины, достигающие 39 %. Президент конфедерации даже в панике позвонил главе Белого дома, но тот, поговорив несколько минут, положил трубку, не прощаясь.

Жертвами тарифной войны становятся не только государства, но также отдельные отрасли глобальной экономики: накануне Соединенные Штаты ввели также 100-процентные пошлины на ввоз компьютерных чипов.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы собираемся ввести очень высокий тариф на микросхемы и полупроводники. Но хорошая новость заключается в том, что если вы построите в Соединенных Штатах заводы, то плата взиматься не будет. Поэтому многие страны, многие компании уходят из разных мест и приходят в Соединенные Штаты".

Белый дом, как заявляют его представители, пока только начал тарифную войну: на очереди так называемые "вторичные санкции", которые грозят покупателям российских товаров и, в первую очередь, нефти.