После инцидента в Манчестере власти Великобритании усилили охрану синагог по всей стране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о направлении дополнительных нарядов полиции к синагогам по всей стране после инцидента в Манчестере, пишет БЕЛТА со ссылкой на газету The Guardian.

Отмечается, что Кир Стармер прервал визит в Данию, где проходила встреча европейских лидеров, чтобы провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRА в связи с нападением на синагогу в Манчестере.

Стармер заявил, что он потрясен нападением, добавив, что тот факт, что оно произошло в самый священный день еврейского религиозного календаря - Йом-Кипур, делает его "еще более ужасающим".

Ранее сообщалось, что сегодня возле синагоги в британском Манчестере неизвестный наехал на группу людей на автомобиле, а затем устроил нападение с ножом. Полиция Большого Манчестера подтвердила, что в результате нападения на синагогу погибли два человека. Четыре человека получили ранения, три из них остаются в тяжелом состоянии. Согласно неподтвержденной информации, нападавший застрелен сотрудниками полиции.

Правоохранители заявили, что при нападавшем были обнаружены "подозрительные предметы". На место происшествия направлена группа по обезвреживанию взрывных устройств. Сообщается, что ряд больниц в Большом Манчестере был закрыт после инцидента в синагоге. Им "было предложено немедленно закрыться" после объявления о крупном инциденте.

"Большое количество людей, в момент инцидента находившихся в синагоге, были закрыты внутри, пока прилегающая территория не стала безопасной, впоследствии их эвакуировали", - передает BBC сообщение городской полиции.