После саммита Трамп позвонил европейским лидерам и Зеленскому

Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным. Он также провел телефонные переговоры с руководителями европейских государств. Об этом сообщает Fox News. Подробности разговора не приводятся, и Европа пока не дала свой ответ на эпохальный саммит.



Однако известно об ожиданиях евролидеров. Как заявил телеканалу NBC неназванный европейский чиновник, ЕС приготовился к весьма проблематичному для него исходу саммита. А телеканал CNN со ссылкой на эксперта заявил, что ставки для европейских лидеров очень высоки, и за встречей на Аляске они готовились следить внимательно и с тревогой.