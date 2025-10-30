3.71 BYN
После встречи Си Цзиньпина и Трампа США снизили пошлины на товары из Китая с 57 % до 47 %
Без громких заявлений, но с явным положительным эффектом. По итогам встречи Си Цзиньпина и Трампа США заявили о снижении пошлин против Китая с 57 % до 47 % за счет уменьшения пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом.
Переговоры в Пусане прошли без совместной пресс-конференции, но лидеры согласовали ключевые направления сотрудничества. Американский президент анонсировал, что вскоре ожидает подписания сделки с Пекином. Среди прочего затрагивались и вопросы урегулирования конфликта в Украине, Вашингтон уверен, что Пекин поможет в этом направлении.
Дональд Трамп, президент США:
"Да, мы очень серьезно обсудили ситуацию в Украине. Мы долго об этом говорили. Мы оба будем прилагать усилия и пытаться понять, можем ли мы что-то сделать. Мы согласны с тем, что стороны застряли в этом противостоянии. Бывает и так, что лучше дать им побороться. Безумие, конечно. Но Си Цзиньпин собирается помочь нам, и мы будем сотрудничать по украинскому вопросу".
Трамп также рассказал, что посетит Китай в апреле 2026 года, а через некоторое время ожидает ответного визита Си Цзиньпина. При этом буквально перед самой встречей в Пусане Трамп объявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.
Он объяснил это тем, что другие страны якобы постоянно занимаются этим, а США уже много лет нет. К чему были подобные заявления до сих пор загадка, поскольку испытания ядерного оружия никто в мире не проводил с 1996 года кроме КНДР.