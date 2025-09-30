Последний шанс - Трамп пригрозил ХАМАС адом, если движение не согласится на сделку до 5 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно согласиться на условия предложенной американской стороной сделки до 18:00 5 октября по североамериканскому восточному времени (01:00 мск 6 октября).

"Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до 6 часов вечера 5 октября по времени Вашингтона, округ Колумбия. Все страны подписали соглашение! Если этот последний шанс не будет реализован, то на ХАМАС обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел", - написал он в Truth Social.

Трамп озвучил план урегулирования конфликта в секторе Газа Нетаньяху с данным планом уже согласился, палестинцы же заявили, что ждут официальной передачи им документа 30.09.2025 07:39