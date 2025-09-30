3.69 BYN
Последний шанс - Трамп пригрозил ХАМАС адом, если движение не согласится на сделку до 5 октября
Президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно согласиться на условия предложенной американской стороной сделки до 18:00 5 октября по североамериканскому восточному времени (01:00 мск 6 октября).
"Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до 6 часов вечера 5 октября по времени Вашингтона, округ Колумбия. Все страны подписали соглашение! Если этот последний шанс не будет реализован, то на ХАМАС обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел", - написал он в Truth Social.
Трамп озвучил план урегулирования конфликта в секторе Газа
Нетаньяху с данным планом уже согласился, палестинцы же заявили, что ждут официальной передачи им документа
Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.