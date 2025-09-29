3.64 BYN
Трамп выдвинул план урегулирования конфликта в секторе Газа
Белый дом после встречи президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обнародовал план, который, как уверены в Вашингтоне, станет основой мира на палестинских территориях.
В документе - два десятка пунктов. Основные таковы: конфликт прекращается немедленно, заложники освобождаются, израильские войска выводятся. ХАМАС и другие палестинские группировки не станут претендовать на участие в управлении сектором Газа, Тель-Авив обещает не аннексировать палестинские земли. Управлять Газой будет временное правительство под надзором международной контрольной структуры во главе с Трампом.
После подписания мирного плана сторонами в сектор Газа тут же начинает поступать гуманитарная помощь. Местных жителей не станут принуждать к отъезду, хотя и создадут для этого все условия.
Нетаньяху с данным планом уже согласился, палестинцы же заявили, что ждут официальной передачи им документа. Шанс на заключение устойчивого мира действительно появился. Палестина в этом мире остро нуждается: число жертв операции ЦАХАЛ достигло 66 тыс. человек.