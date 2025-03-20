3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
Посол США в Украине уходит в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fbf7b21-510b-4db8-87d1-1446706ea2cf/conversions/b5bc903b-2bda-4f0e-a2ea-012453396018-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fbf7b21-510b-4db8-87d1-1446706ea2cf/conversions/b5bc903b-2bda-4f0e-a2ea-012453396018-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fbf7b21-510b-4db8-87d1-1446706ea2cf/conversions/b5bc903b-2bda-4f0e-a2ea-012453396018-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fbf7b21-510b-4db8-87d1-1446706ea2cf/conversions/b5bc903b-2bda-4f0e-a2ea-012453396018-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byВ Белом доме засомневались в готовности дипломата поддержать новый курс в отношении Киева
Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку.
Как пишут СМИ, во всем виновата команда президента США Дональда Трампа. Якобы дипломат подверглась "растущему давлению", так как в Белом доме засомневались в ее готовности поддержать новый курс в отношении Киева.
Подчеркивается, что Бринк при Байдене активно критиковала Россию, а после инаугурации Трампа практически перестала упоминать и обвинять в конфликте Москву.
Более того, отношения дипломата и Зеленского тоже ухудшились в последнее время. А после его ссоры с американским лидером в Овальном кабинете Бриджит Бринк поддержала главу Белого дома.