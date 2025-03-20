Посол США в Украине уходит в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа

Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку.

Как пишут СМИ, во всем виновата команда президента США Дональда Трампа. Якобы дипломат подверглась "растущему давлению", так как в Белом доме засомневались в ее готовности поддержать новый курс в отношении Киева.

Подчеркивается, что Бринк при Байдене активно критиковала Россию, а после инаугурации Трампа практически перестала упоминать и обвинять в конфликте Москву.