Явный фаворит на пост президента Румынии в одночасье потерял голоса, уступая место своему оппоненту. И все бы ничего, если бы в эту избирательную кампанию по традиции не вмешались западные друзья. В их числе и лидер Молдовы Майя Санду, она открыто поддержала проевропейского кандидата Никушора Дана.

После недолгих раздумий и подсказки основателя Telegram Павла Дурова до проигравшего Джордже Симиона дошло, что его знатно облапошили. Недовольны исходом шарлатанского голосования и сами румыны. Одни показательно режут свои паспорта, другие призывают лишить гражданства тех молдаван, кто, обладая румынским гражданством, принял участие в подтасовке. О поствыборной Румынии - в рубрике "Полная Европа".

Казалось, только в Молдове недавно под покровом ночи случились чудеса, как возникла новая история. Тогда на выборах президента Молдовы вся страна голосовала за бывшего прокурора Александра Стояногло, но в дело вмешался Брюссель и диаспора, и выиграла Майя Санду. Заграничные молдаване якобы так активно голосовали, что избирателей стало аж на 90 тыс. больше по сравнению с первым туром. Про количество нарушений и говорить не стоит, как не стали обращать на них внимания и наблюдатели.

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А если вспомнить, что посольство в России на 500 тыс. граждан выдало всего 10 тыс. бюллетеней, то становится понятно: стать президентом мог только один кандидат, и это не мужчина. Тогда, правда, чтобы не повторилось фиаско первого тура, решили перестраховаться: кричали, что в выборы вмешивалась Москва, как же без нее.

Майя Санду, президент Молдовы:

"Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы. Грязные деньги, незаконный подкуп избирателей, вовлечение враждебных сил за пределами страны и преступных группировок в избирательные процессы, распространение лжи и разжигание ненависти и страха в нашем обществе".

Майя Санду news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c053df3a-28f8-4ea6-956a-65988ca51195/conversions/beea7c55-89ff-4c8e-8d5b-01aff850fef5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c053df3a-28f8-4ea6-956a-65988ca51195/conversions/beea7c55-89ff-4c8e-8d5b-01aff850fef5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c053df3a-28f8-4ea6-956a-65988ca51195/conversions/beea7c55-89ff-4c8e-8d5b-01aff850fef5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c053df3a-28f8-4ea6-956a-65988ca51195/conversions/beea7c55-89ff-4c8e-8d5b-01aff850fef5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ох, сколько эпитетов. Ну, уже победила, могла и промолчать, но Майечку было уже не остановить. Тогда все поняли, что схема себе вполне рабочая, особенно для стран, откуда народ бежит в поисках лучшей жизни.

Продолжили в Румынии. Там тоже не обошлось без сюрпризов. В первом туре лидером неожиданно стал звезда TikTok Кэлин Джорджеску.

И тут, как говорится, понеслось, заготовочка была, видимо, еще для Кишинева. Бедного фаворита гонки не только отстранили от выборов решением Конституционного суда, но и чуть было не посадили. В общем пытались запугать так, чтобы он и головы поднять не смел.

"Наша демократия находится под угрозой. Мы видим, как партийные боссы дрожат от страха. Они боятся потерять власть и привилегии, вернуться к тому ничтожеству, из которого они были выведены. По сути, в этот день коррумпированная система в Румынии проявила свое истинное лицо и заключила договор с дьяволом", - заметил Кэлин Джорджеску.

Кэлин Джорджеску news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b658de-e405-4780-8f69-fa2524a0f702/conversions/f0516c79-2505-48c8-b4c1-cf3c751a9496-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b658de-e405-4780-8f69-fa2524a0f702/conversions/f0516c79-2505-48c8-b4c1-cf3c751a9496-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b658de-e405-4780-8f69-fa2524a0f702/conversions/f0516c79-2505-48c8-b4c1-cf3c751a9496-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b658de-e405-4780-8f69-fa2524a0f702/conversions/f0516c79-2505-48c8-b4c1-cf3c751a9496-xl-___webp_1920.webp 1920w

Впрочем, "с дьяволом" сказано громковато, а вот с Брюсселем - вполне себе. У них был какой-то план, они четко ему следовали. Помешать приходу к власти, скажем так, проевропейского кандидата уже, казалось, никто не мог. Но появился он, рыцарь в блестящих доспехах Джордже Симион, который перетянул к себе и Джорджеску, и его электорат. Он триумфально одержал победу в первом туре и набрал аж 41 % голосов. Оставалось каких-то 9 % с хвостиком и президентский пост в кармане.

Джордже Симион, лидер партии "Альянс за объединение румын", экс-кандидат в президенты Румынии:

"Румыны расстроены. Не каждый день в государстве - члене Европейского союза отменяются выборы. На самом деле до сих пор такого никогда не случалось. Поэтому, конечно, румыны хотят перемен, я представляю эти перемены. Не кандидат от правительства и не нынешний мэр Бухареста, я человек, который никогда не был в правительстве и никогда не был партнером тех, кто совершил этот, как я называю, государственный переворот против воли народа".

Вот только этот переворот против народа продолжился и дальше. Второй тур принес викторию отнюдь не евроскептику Симиону, а его оппоненту - мэру Бухареста Никушору Дану, абсолютно системному политику, который с радостью исполнит любую волю Мордора, т. е. Брюсселя. И тут дьявол кроется в деталях. Явка во втором туре стала просто рекордной - более 64 %, а это на 11 пунктов больше, чем в первом.

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Естественно все эти избиратели голосовали не в пользу Симиона. И сказать спасибо нужно все той же Санду, которая не только в открытую поддержала Дана, но и, судя по всему, проконтролировала, чтобы граждане Румынии, обитающие в Молдове, сделали правильный выбор. Да еще и Франция приложила к этому делу свою лапу (это уже стало известно благодаря одному создателю Telegram).

Впрочем, если вначале Симион смирился и признал поражение, то после до него дошло, что дело не чисто. Он призвал своих сторонников отстаивать демократию и свободу в стране. Те поняли, что не переживут проигрыша любимого кандидата и решили сделать гражданское харакири, т. е. демонстративно порезать свои паспорта.

Решил больше не сидеть сложа руки и сам экс-кандидат. Он решил пойти проторенной дорожкой и обратился в Конституционный суд страны с требованием отменить результаты голосования.

Джордже Симион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc4c5060-2445-4c16-8182-0a208ecd12f9/conversions/0c26cd39-83a9-4b6b-aa51-e9d05f4d7f43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc4c5060-2445-4c16-8182-0a208ecd12f9/conversions/0c26cd39-83a9-4b6b-aa51-e9d05f4d7f43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc4c5060-2445-4c16-8182-0a208ecd12f9/conversions/0c26cd39-83a9-4b6b-aa51-e9d05f4d7f43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc4c5060-2445-4c16-8182-0a208ecd12f9/conversions/0c26cd39-83a9-4b6b-aa51-e9d05f4d7f43-xl-___webp_1920.webp 1920w

Джордже Симион:

"Вмешательство Молдовы и Франции, а также негосударственных субъектов доказано. Верховный суд и Конституционный суд должны принять к сведению эти доказательства. Мошенничество было связано с добавлением дополнительных голосов за моего оппонента и влиянием этих государственных и негосударственных субъектов".