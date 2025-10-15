3.71 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Поток украинцев в Германию вырос в 10 раз
Автор:Редакция news.by
Социальной системы Германии стоит приготовится к очередным тратам. После снятия запрета на выезд мужчин 18-22 лет число украинцев, ищущих защиту в ФРГ, выросло в 10 раз.
Как сообщают в МВД страны, количество запросов об убежище от этой группы выросло с примерно ста в неделю до почти тысячи. Временное ли это явление, на данный момент оценить невозможно. Так, в мае убежище получили почти 8 тыс. украинцев, а в сентябре практически 19 тыс.
Впрочем, легких денег переселенцам больше не видать. Берлин ужесточает санкции для безработных за отказ от трудоустройства. Так, за пропуск обязательных встреч в центрах занятости выплаты будут сокращать на 30 % вместо нынешних 10 %. Повторный отказ может привести к полному лишению пособий.