Поток украинцев в Германию вырос в 10 раз

Социальной системы Германии стоит приготовится к очередным тратам. После снятия запрета на выезд мужчин 18-22 лет число украинцев, ищущих защиту в ФРГ, выросло в 10 раз.

Как сообщают в МВД страны, количество запросов об убежище от этой группы выросло с примерно ста в неделю до почти тысячи. Временное ли это явление, на данный момент оценить невозможно. Так, в мае убежище получили почти 8 тыс. украинцев, а в сентябре практически 19 тыс.