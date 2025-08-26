Правительство Франции может уйти в отставку

Во Франции вновь нарастает политический кризис. Оппозиционные партии страны, в том числе правая "Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция" намерены выразить недоверие правительству на голосовании в парламенте 8 сентября.

Ранее премьер Байру заявил, что внесет на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом госдолга. По его словам, "ежечасно государственный долг Франции увеличивается на 12 млн евро". Всего же долг уже достиг 3 трлн 4 млрд евро, и только на обслуживание задолженности до конца года будет потрачено 66 млрд евро.