Правительство ФРГ отказалось от призыва в армию по жребию

Лотерея едва не погубила правительственную коалицию в Германии: только чудом кабинету удалось избежать распада, а стране - большого политического кризиса.

Как пишет "Гардиан", конфликт вспыхнул из-за планов бундескабинета вернуться к призывному формированию армии. Добровольцев не хватает, поэтому правительство предложило бросать жребий. В момент обсуждения этого проекта социал-демократы заявили, что не приемлют лотерейный принцип, и пригрозили выйти из коалиции.