Правительство ФРГ отказалось от призыва в армию по жребию
Лотерея едва не погубила правительственную коалицию в Германии: только чудом кабинету удалось избежать распада, а стране - большого политического кризиса.
Как пишет "Гардиан", конфликт вспыхнул из-за планов бундескабинета вернуться к призывному формированию армии. Добровольцев не хватает, поэтому правительство предложило бросать жребий. В момент обсуждения этого проекта социал-демократы заявили, что не приемлют лотерейный принцип, и пригрозили выйти из коалиции.
Планы милитаризации Германии под угрозой: сотни миллиардов на оружие найти, вероятно, удастся, но кто возьмет это оружие в руки? Вооруженные силы Германии сегодня испытывают серьезный дефицит кадров. Самый надежный способ его преодолеть (частичная воинская повинность) категорически отвергнут правительственной коалицией.