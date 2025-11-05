Правящая коалиция Германии на грани развала

Правящая коалиция Германии переживает серьезнейший внутренний кризис с момента прихода к власти 6 месяцев назад. Об этом пишет Bild.

Между партиями открытые конфликты и взаимные обвинения. На вице-канцлера, члена СДПГ Клингбайля давят со стороны левого крыла политобъединения; министры все чаще критикуют политику Мерца; внутри ХДС разворачивается борьба, вызванная фразой главы МИД ФРГ о Сирии, мол, страна выглядит "хуже, чем Германия в 1945 году". Одни депутаты согласились с высказыванием, другие стали ревностно критиковать дипломата.