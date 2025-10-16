Предприниматели польского Подлясья терпят убытки из-за закрытия границы с Беларусью, поэтому крайне важно открыть хотя бы один КПП. К этому призывают активисты из партий "Конфедерация" и "Национальное движение", а также бизнесмены из группы "Единый Восток".

"Почему? Потому что экономика - это взаимосвязанная система. Если мы закрываем одну отрасль, это отражается на транспорте, торговле, услугах и в конечном счете на обычных людях. Политики этого не понимают, они заботятся о своих теплых местах и назначают своих людей в госкомпании, не выполняя своих обязанностей. Мы уже ощущаем последствия, ведь наш регион в основном состоит из малых и средних предприятий. Мы не можем дальше это выдерживать. Мы требуем полного открытия всех пограничных переходов на Подлясье".