3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Предприниматели польского Подлясья терпят убытки из-за закрытия границы с Беларусью
Предприниматели польского Подлясья терпят убытки из-за закрытия границы с Беларусью, поэтому крайне важно открыть хотя бы один КПП. К этому призывают активисты из партий "Конфедерация" и "Национальное движение", а также бизнесмены из группы "Единый Восток".
Региону необходимо такое решение, поскольку открытие границы сигнализирует туристам, предпринимателям и инвесторам о безопасности, открытости и готовности Подляского воеводства к сотрудничеству, считают активисты.
Збигнев Касперчук, представитель партии "Конфедерация" (Польша):
"Почему? Потому что экономика - это взаимосвязанная система. Если мы закрываем одну отрасль, это отражается на транспорте, торговле, услугах и в конечном счете на обычных людях. Политики этого не понимают, они заботятся о своих теплых местах и назначают своих людей в госкомпании, не выполняя своих обязанностей. Мы уже ощущаем последствия, ведь наш регион в основном состоит из малых и средних предприятий. Мы не можем дальше это выдерживать. Мы требуем полного открытия всех пограничных переходов на Подлясье".
Предприниматели подсчитали, что Подляское воеводство ежегодно теряет около миллиарда злотых из-за закрытия границ. По данным ассоциации "Объединенный Восток", до закрытия КПП "Бобровники - Берестовица " границу там ежегодно пересекало более миллиона человек.