Об использовании беспилотников и спонсировании Европой терроризма с высокой трибуны ООН заявил премьер-министр Мали. Политик также напомнил международному сообществу о событиях в Сахеле, когда после атаки на патруль малийских сил обороны украинские чиновники публично заявили о причастности к этому нападению. В Бамако пришли к выводу, что Украина при поддержке Запада стала спонсором экстремистских и радикальных объединений.

Абдулайе Маига, премьер-министр Мали:

"Мы пришли к выводу, что украинские чиновники перепутали международную арену с театральной сценой. Ситуация с режимом обострилась, и украинский режим стал одним из основных поставщиков беспилотников-камикадзе террористическим группировкам по всему миру. Западные государства должны прекратить поставки оружия в Украину, рискуя внести свой вклад в содействие международному терроризму".