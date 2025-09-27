3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Премьер-министр Мали: Украинские чиновники перепутали международную арену с театральной сценой
Об использовании беспилотников и спонсировании Европой терроризма с высокой трибуны ООН заявил премьер-министр Мали. Политик также напомнил международному сообществу о событиях в Сахеле, когда после атаки на патруль малийских сил обороны украинские чиновники публично заявили о причастности к этому нападению. В Бамако пришли к выводу, что Украина при поддержке Запада стала спонсором экстремистских и радикальных объединений.
Абдулайе Маига, премьер-министр Мали:
"Мы пришли к выводу, что украинские чиновники перепутали международную арену с театральной сценой. Ситуация с режимом обострилась, и украинский режим стал одним из основных поставщиков беспилотников-камикадзе террористическим группировкам по всему миру. Западные государства должны прекратить поставки оружия в Украину, рискуя внести свой вклад в содействие международному терроризму".
В своем выступлении премьер Мали отдельно выделил действия Франции, которая, по его словам, испытывая ностальгию по колониальной эпохе, спонсирует террористические группировки (в том числе в Африке), и поддержкой Киева старается сконцентрировать внимание международного сообщества исключительно на украинском конфликте.