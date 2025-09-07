Премьер-министр Японии подтвердил, что уходит в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил, что покинет пост главы правительства. Ожидается, что 7 сентября вечером политик выступит с официальным заявлением.

Причина отставки - сокрушительное поражение Либерально-демократической партии на парламентских выборах. Единомышленники потеряли большинство в обеих палатах. Это вызвало внутренний кризис и усилило давление со стороны партийной верхушки.