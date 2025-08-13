3.72 BYN
Премьер-министры стран ЕАЭС соберутся в Чолпон-Ате
Автор:Редакция news.by
Премьер-министры стран ЕАЭС соберутся 14-15 августа в Чолпон-Ате, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Напомним, в 2025 году Беларусь председательствует в органах союза.
На повестке - транспортная политика, обсуждение подходов по регулированию климатической повестки, а также согласование концепции развития общих рынков лекарств.
Также будет утверждена программа развития электронных торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках союзной "пятерки".
Отметим, предстоящее заседание Евразийского межправительственного совета станет уже 43-м по счету с начала работы ЕАЭС и вторым в текущем году.