Премьер-министры стран ЕАЭС соберутся в Чолпон-Ате

Премьер-министры стран ЕАЭС соберутся 14-15 августа в Чолпон-Ате, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Напомним, в 2025 году Беларусь председательствует в органах союза.

На повестке - транспортная политика, обсуждение подходов по регулированию климатической повестки, а также согласование концепции развития общих рынков лекарств.

Также будет утверждена программа развития электронных торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках союзной "пятерки".