Президент Финляндии призвал ЕС и США наладить сотрудничество с Глобальным Югом

"То, что мы увидели на саммите Шанхайской организации сотрудничества, лишь продолжение того, что давно происходит за кулисами. Это попытка подорвать единство глобального Запада. Мое послание адресовано не только европейским коллегам, но и Соединенным Штатам. Если мы не начнем выстраивать более кооперативную и более уважительную внешнюю политику, особенно в отношении стран Глобального Юга, таких как Индия, мы проиграем эту игру".