Президент Финляндии призвал ЕС и США наладить сотрудничество с Глобальным Югом
Президент Финляндии Александр Стубб одним заявлением выдал страх Запада перед странами ШОС. По его словам, ЕС и США необходимо выстраивать более эффективную внешнюю политику, наладить сотрудничество с Глобальным Югом, иначе проигрыш.
Александр Стубб, президент Финляндии:
"То, что мы увидели на саммите Шанхайской организации сотрудничества, лишь продолжение того, что давно происходит за кулисами. Это попытка подорвать единство глобального Запада. Мое послание адресовано не только европейским коллегам, но и Соединенным Штатам. Если мы не начнем выстраивать более кооперативную и более уважительную внешнюю политику, особенно в отношении стран Глобального Юга, таких как Индия, мы проиграем эту игру".
Финский лидер также выразил несогласие с концепцией многополярности. Он отметил, что поддерживает "многосторонность" как основу для международного взаимодействия.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что негативная реакция западных СМИ на результаты саммита ШОС в Китае обусловлена страхом перед растущим влиянием организации. По его мнению, западный мир опасается успешного экономического партнерства стран объединения.