Президент Мадагаскара заявил, что протесты "Поколения Z" проплачены определенными странами

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина в обращении к нации заявил, что проходящие на острове массовые молодежные протесты организованы силами, стремящимися совершить государственный переворот. Об этом информирует ТАСС.

"Массовые выступления, начатые молодежью 25 сентября, преследуют цель спровоцировать государственный переворот. Перебои в подаче электроэнергии, против которых протестует молодежь, подстроены недоброжелателями, личности которых еще предстоит установить", - сказал президент островного государства.

Он выразил мнение, что действия организаторов демонстраций "проплачены определенными странами и организациями", они хотят сменить власть "не в результате выборов, а насильственным способом, как это делается в некоторых других странах".

Андри Радзуэлина подчеркнул, что не уступит давлению и не покинет пост президента. Он отметил, что правоохранителям даны указания защищать конституционный строй.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят молодежные акции протеста. Изначально группа демонстрантов, которая называет себя "Поколением Z", заявляла, что ее участники протестуют против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Затем их выступления переросли в погромы и грабежи, столкновения с правоохранителями. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе требовали отставки правительства и президента. 2 октября протестующие объявили о создании Координационного комитета борьбы.

Президент Мадагаскара 29 сентября объявил о роспуске правительства на фоне протестов, происходящих в стране. Он пообещал создать правительство с участием "всех патриотически настроенных малагасийцев (коренное население Мадагаскара. - Прим. БЕЛТА), которые не замешаны в коррупции и полны решимости служить народу". Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщал, что как минимум 22 человека погибли и свыше 100 получили ранения в ходе беспорядков на Мадагаскаре.