Автор:Редакция news.by
Президент России заявил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но Россия готова решить поставленные задачи военным путем, пишет ТАСС.
"Тем более что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента [Дональда] Трампа. Видим в них не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Фото РИА Новости