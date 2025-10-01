3.65 BYN
Президент США подписал указ, который гарантирует безопасность и целостность Катара
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который гарантирует безопасность и целостность Катара. Об этом сообщает РИА Новости.
"В свете продолжающихся угроз государству Катар со стороны иностранной агрессии Соединенные Штаты гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешнего нападения", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
В нем указано, что Вашингтон рассматривает вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру эмирата как угрозу своей безопасности. США пообещали принять меры для защиты интересов обеих стран и восстановления стабильности, включая дипломатические, экономические и военные.
Согласно документу, Пентагон и разведсообщество должны готовиться вместе с Дохой, чтобы оперативно отреагировать на иностранную агрессию, а Госдеп обязан подтвердить эти гарантии Катару и координировать их с союзниками.