Президент США подписал указ, который гарантирует безопасность и целостность Катара

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который гарантирует безопасность и целостность Катара. Об этом сообщает РИА Новости.

"В свете продолжающихся угроз государству Катар со стороны иностранной агрессии Соединенные Штаты гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешнего нападения", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В нем указано, что Вашингтон рассматривает вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру эмирата как угрозу своей безопасности. США пообещали принять меры для защиты интересов обеих стран и восстановления стабильности, включая дипломатические, экономические и военные.