До 20 л в одни руки: в Крыму ограничили продажи топлива на АЗС
В Крыму в одни руки теперь продают не более 20 л топлива. Об ужесточении ограничения рассказал глава республики Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.
Ограничение на объем продажи топлива - не более 30 л в одни руки - ввели в Крыму 29 сентября на фоне дефицита бензина на автозаправочных станциях полуострова.
"Принято решение об ограничении объема продажи топлива - не более 20 л в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере. Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
1 октября Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.