Из-за угрозы взрыва в Мюнхене закрыли "Октоберфест"
Из-за угрозы взрыва в Мюнхене закрыли "Октоберфест". Полиция обследует территорию фестиваля, сообщают СМИ.
По словам местных властей, они получили письмо с угрозами в адрес "Октоберфеста". Полиция связывает сообщение с утренней стрельбой на севере города. Ранее полиция обнаружила в районе Лерхенау тело 57-летнего мужчины, который заминировал дом своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. Кроме того, сообщается о 2 пострадавших.
Томас Шельсхорн, представитель полиции Мюнхена:
"Мы проводим масштабную операцию совместно с пожарной службой. Здесь огнем был охвачен дом, горели также автомобили. Неподалеку от озера Лерхенауэр мы обнаружили тело мужчины. Кроме того, у нас есть неуточненная угроза взрыва на площадке "Октоберфеста". Именно поэтому мы выставили оцепление. Проводятся поисковые работы".
Издание Bild утверждало, что закрытие "Октоберфеста" связано с угрозами со стороны леворадикалов, ссылаясь на пост "Антифа - это атака" на одном из активистских сайтов. Полиция Мюнхена не подтвердила эту версию. По данным ведомства, к "Антифа" не имеет отношения и подозреваемый в утреннем инциденте.