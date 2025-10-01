Из-за угрозы взрыва в Мюнхене закрыли "Октоберфест". Полиция обследует территорию фестиваля, сообщают СМИ.

По словам местных властей, они получили письмо с угрозами в адрес "Октоберфеста". Полиция связывает сообщение с утренней стрельбой на севере города. Ранее полиция обнаружила в районе Лерхенау тело 57-летнего мужчины, который заминировал дом своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. Кроме того, сообщается о 2 пострадавших.

Томас Шельсхорн, представитель полиции Мюнхена:

"Мы проводим масштабную операцию совместно с пожарной службой. Здесь огнем был охвачен дом, горели также автомобили. Неподалеку от озера Лерхенауэр мы обнаружили тело мужчины. Кроме того, у нас есть неуточненная угроза взрыва на площадке "Октоберфеста". Именно поэтому мы выставили оцепление. Проводятся поисковые работы".