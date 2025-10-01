Финансовое положение городов и общин Германии стремительно ухудшается, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Bild.

Согласно последним данным Федерального статистического ведомства муниципалитеты все глубже и глубже проваливаются в финансовую яму. В первом полугодии 2025 года дефицит местных бюджетов составил 19,7 млрд евро - больше, чем за аналогичный период 2024 года (17,5 млрд) и почти втрое выше уровня 2023 года (7,3 млрд).

Главная проблема в том, что уже долгое время города тратят больше, чем берут. Расходы муниципальных бюджетов в первой половине 2025 года выросли на 6,9 % до 198,7 млрд евро. При этом доходы выросли всего на 6,2 % до 179 млрд евро. Результат рекордный - минус 19,7 млрд евро.

По информации Федерального статистического ведомства, особенно быстро растут расходы на персонал, социальные пособия, помощь беженцам, содержание детских садов и других учреждений. Однако наибольший рост пришелся на проценты, которые города должны платить по своим уже существующим долгам: они выросли почти на 19 %.

Как отмечает Bild, компенсировать дыру в бюджете власти пытаются повышением коммунальных тарифов и сборов: за полгода они выросли на 8,2 % и достигли 25,1 млрд евро.