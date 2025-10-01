3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
В Минске тестируют оплату проезда банковскими карточками
В Минске начали тестировать оплату проезда банковскими карточками. Один из столичных маршрутов оборудовали специальными валидаторами, через них также можно оплатить и проездным.
Столичный троллейбус № 1 - первопроходец в современных технологиях Минска. Именно этот маршрут был выбран для тестирования новой системы оплаты проезда банковской карточкой.
Достаточно приложить пластик к валидатору при входе, сумма спишется автоматически. Бумажный билет при этом не выдается, но поездка фиксируется в системе.
Пока нововведение работает на столичном маршруте троллейбуса № 1. Он идет от диспетчерской станции "Зеленый Луг - 6" до станции метро "Московская".
Планируется, что уже в следующем году во всем наземном городском транспорте столицы оплатить проезд можно будет любой банковской карточкой.