В Минске тестируют оплату проезда банковскими карточками

В Минске начали тестировать оплату проезда банковскими карточками. Один из столичных маршрутов оборудовали специальными валидаторами, через них также можно оплатить и проездным.

Столичный троллейбус № 1 - первопроходец в современных технологиях Минска. Именно этот маршрут был выбран для тестирования новой системы оплаты проезда банковской карточкой.

Достаточно приложить пластик к валидатору при входе, сумма спишется автоматически. Бумажный билет при этом не выдается, но поездка фиксируется в системе.

Пока нововведение работает на столичном маршруте троллейбуса № 1. Он идет от диспетчерской станции "Зеленый Луг - 6" до станции метро "Московская".