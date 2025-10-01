3.65 BYN
В Рижской думе раскритиковали инициативу о создании буферной зоны на границе с Беларусью и Россией. Как заявила депутат Светлана Чулкова, единственная цель проекта - отжать земли у простых людей под предлогом военной истерии.
Светлана Чулкова, депутат Рижской думы:
"Буферная зона - это не безопасность, а военная истерия под маской "заботы о народе". На деле у людей отнимут землю, дома и будущее ради чужих амбиций и политического спектакля. Страну не защитят бетон и заборы - страну защищают доверие, справедливость и дружба с соседями. Там, где вместо мостов строят стены, всегда побеждает страх, а не сила. Вы не защищаете людей - вы лишаете их всего".
Ранее латвийский Сейм во втором чтении рассмотрел Закон о создании противомобильной инфраструктуры, предусматривающий специальные меры обороны вдоль восточной границы. Документ определяет 30-километровую зону, где государство сможет быстро изымать земельные участки для военных нужд и строить инженерные заграждения.