III Игры стран СНГ: белорусские спортсмены заняли третье место в командном турнире по бадминтону

Белорусские спортсмены стали призерами соревнований по бадминтону на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ, сообщает БЕЛТА.

Первые призеры определились в смешанном командном турнире, участие в котором приняли сборные шести стран. В состав нашей команды вошли Дмитрий Язотченко, Александр Скомаровский, Святослав Сологуб, Тимофей Гришаков, Мария Важник, Анастасия Кичаева, Мария Бердникова и Дарья Кузьменко. Матчи соревнований состояли из двух игр в одиночном разряде и трех - в парном.

На старте группового этапа белорусы уступили россиянам (0:5), после чего нанесли поражения бадминтонистам из Казахстана (3:2) и Азербайджана (5:0). В полуфинале наши спортсмены проиграли представителям Узбекистана, заняв тем самым третье место.

После шести дней III Игр стран СНГ в активе белорусских спортсменов 49 наград - 7 золотых, 18 серебряных и 24 бронзовые.

Мультиспортивный форум принимают семь городов - Гянджа, Евлах, Мингячевир, Габала, Шеки, Гейгель и Ханкенди. Международные соревнования собрали более 1,6 тыс. атлетов до 23 лет из Азербайджана, Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В состав нашей делегации вошел 241 атлет в 21 дисциплине.