Украинский конфликт взвинтил рост затрат на энергию в Германии

Война в Украине привела к небывалому взрывному росту затрат на энергию в Германии, сообщает Bild.

Журналисты подсчитали, за четыре года семья из 4 человек переплатила в среднем за свет и газ около 6 тысяч евро. Сейчас бюргеры продолжают платить за газ на 74 %, а за электричество - на 14 % больше, чем до конфликта, а осенью 2022-го и вовсе был настоящий шок: газ подорожал на 213 %.

При этом вместо помощи правительство Мерца только усиливает давление на население. Налоги и сборы на энергоносители подросли на 7,2 %. Неудивительно, что рейтинги доверия к канцлеру бьют антирекорды. На данный момент его работой недовольны уже 65 % опрошенных граждан.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Германияэлектроэнергия