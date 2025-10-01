3.65 BYN
Украинский конфликт взвинтил рост затрат на энергию в Германии
Автор:Редакция news.by
Война в Украине привела к небывалому взрывному росту затрат на энергию в Германии, сообщает Bild.
Журналисты подсчитали, за четыре года семья из 4 человек переплатила в среднем за свет и газ около 6 тысяч евро. Сейчас бюргеры продолжают платить за газ на 74 %, а за электричество - на 14 % больше, чем до конфликта, а осенью 2022-го и вовсе был настоящий шок: газ подорожал на 213 %.
При этом вместо помощи правительство Мерца только усиливает давление на население. Налоги и сборы на энергоносители подросли на 7,2 %. Неудивительно, что рейтинги доверия к канцлеру бьют антирекорды. На данный момент его работой недовольны уже 65 % опрошенных граждан.