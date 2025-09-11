Президент Венесуэлы сообщил о вводе в действие плана активной обороны страны

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cea31cb2-7360-41cc-9234-a4a9cd707d59/conversions/45ff33c5-27bd-4243-ab79-7ed6328a1f32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cea31cb2-7360-41cc-9234-a4a9cd707d59/conversions/45ff33c5-27bd-4243-ab79-7ed6328a1f32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cea31cb2-7360-41cc-9234-a4a9cd707d59/conversions/45ff33c5-27bd-4243-ab79-7ed6328a1f32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cea31cb2-7360-41cc-9234-a4a9cd707d59/conversions/45ff33c5-27bd-4243-ab79-7ed6328a1f32-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о введении в действие плана активной обороны страны, сообщает ТАСС.

"Мы сообщаем стране о вводе в действие плана "Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция", - сказал Мадуро.

Глава государства объявил о начале проведения оперативных мероприятий Вооруженных сил и народного ополчения по комплексной обороне на территории всей страны. Он заявил о готовности коммун к выполнению поставленных задач на всех фронтах в любых нестандартных ситуациях. Мадуро подчеркнул, что Венесуэла будет защищать мир, завоеванный собственными силами.

Ранее Мадуро сообщил, что отдал приказ о развертывании 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье республики.