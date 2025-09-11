3.64 BYN
Президент Венесуэлы сообщил о вводе в действие плана активной обороны страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о введении в действие плана активной обороны страны, сообщает ТАСС.
"Мы сообщаем стране о вводе в действие плана "Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция", - сказал Мадуро.
Глава государства объявил о начале проведения оперативных мероприятий Вооруженных сил и народного ополчения по комплексной обороне на территории всей страны. Он заявил о готовности коммун к выполнению поставленных задач на всех фронтах в любых нестандартных ситуациях. Мадуро подчеркнул, что Венесуэла будет защищать мир, завоеванный собственными силами.
Ранее Мадуро сообщил, что отдал приказ о развертывании 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье республики.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с наркоторговлей. 19 августа три эсминца ВМС США были направлены в южную часть Карибского бассейна, к берегам Венесуэлы, для проведения операций по борьбе с наркокартелями. Также поступали сообщения о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. Мадуро назвал сосредоточение ВМС США у берегов Венесуэлы самой серьезной угрозой для республики за последние сто лет.