США используют борьбу с наркокартелями как предлог для смены власти в Венесуэле - Мадуро

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о том, что США нагнетают обстановку вокруг Венесуэлы, чтобы добиться смены власти в стране и получить доступ к ее природным ресурсам, информирует Интерфакс.

"Попытки распространения всех этих грязных историй направлены против властей Венесуэлы, чтобы добиться смены власти и завладеть венесуэльскими нефтью, газом и золотом", - сказал Мадуро в эфире венесуэльского телевидения.

Президент Венесуэлы напомнил, что администрация США разместила военно-морские силы США в водах Карибского бассейна близ Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями, но, по словам Мадуро, "все это ложь и совершенно неоправданная эскалация войны".

"Это не напряженность между двумя странами, это агрессия", - подчеркнул он.

"Никто никогда не унизит Венесуэлу, мы не допустим преклонения перед империей гринго. Мы будем бороться и защищать мир всеми силами, - заверил Мадуро. - Как бы ни складывалась ситуация, какой бы ни была обстановка, венесуэльцы досрочно начнут отмечать рождество с 1 октября".

Вашингтон обвиняет Мадуро в руководстве одним из венесуэльских наркокартелей и назначил за его поимку награду в размере 50 млн долларов. В настоящее время в Карибском море размещены 8 вооруженных ракетами американских кораблей и атомная подводная лодка.