Президента Перу отстранили от должности

Президент Перу Дина Болуарте отстранена от должности. Конгресс единогласно проголосовал за импичмент президенту. Ее пост займет спикер парламента. Болуарте обвинили в "постоянной моральной недееспособности".

Кресло главы государства она занимала 3 года. За это время, как отмечают парламентарии, значительно возросли уровень организованной преступности и количество убийств, усугубился социальный и экономический кризис. Кроме того, Болуарте уличили в коррупционных преступлениях и нарушении этических норм.