Президентом Боливии станет представитель оппозиции Родриго Пас

В Боливии впервые за 20 лет выбрали президента от оппозиции. Родриго Пас во втором туре получил более 54 % голосов, одержав победу над своим оппонентом. Пас вступит в должность 8 ноября.

Победа оппозиционного кандидата ознаменовала завершение доминирования левых сил, связанных с экс-президентом Моралесом. Новый глава государства намерен проводить курс, основанный на "капитализме для всех", он также пообещал устранить административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.

Действующий президент страны Луис Арсе уже поздравил Паса с победой и заявил, что готов "к упорядоченной передаче власти".