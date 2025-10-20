3.73 BYN
Президентом Боливии станет представитель оппозиции Родриго Пас
Автор:Редакция news.by
В Боливии впервые за 20 лет выбрали президента от оппозиции. Родриго Пас во втором туре получил более 54 % голосов, одержав победу над своим оппонентом. Пас вступит в должность 8 ноября.
Победа оппозиционного кандидата ознаменовала завершение доминирования левых сил, связанных с экс-президентом Моралесом. Новый глава государства намерен проводить курс, основанный на "капитализме для всех", он также пообещал устранить административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.
Действующий президент страны Луис Арсе уже поздравил Паса с победой и заявил, что готов "к упорядоченной передаче власти".
Фото РИА Новости