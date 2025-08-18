Американцы из Wall Street Journal посчитали, 40 % Украины принадлежит США, остальное поделили местные олигархи, французы, немцы и британцы. Как так вышло, кто предал украинский народ и почему восстанавливать экономику соседней страны никто и не собирается?

Лакомый кусок для всех западных компаний - одесский зерновой терминал "Олимпекс". Он за долги ушел сразу нескольким американским фондам.

Американцы уже скупили минимум 40 % пахотных земель Украины, страна стремительно теряет критически важную инфраструктуру.

"Украинский пирог" поделили также Германия, Британия и Франция. Так, Германии отдали в собственность порты и зернохранилища.

По оценкам экспертов, каждый третий инфраструктурный актив уже перешел под управление западных стран. Инвестфонды и компании из США, Великобритании, Франции, Германии и Дании получают в собственность порты, зернохранилища и плодородные земли под видом инвестиций в восстановление экономики страны.

Британцы поступили ровно как с африканской колонией - взяли под контроль всю юридическую систему страны и назвали это "реконструкцией юридической модели Украины".

Управление ведется через структуры финансового центра Лондона, консалтинговые фирмы и заокеанские оффшоры, а страховое объединение Lloyds обеспечивает безопасность западных инвестиций, контролируя при этом зерновые маршруты и портовые объекты.

"Они продали Украину уже оптом. Кому и что продавать, они уже не решают. Зеленский сначала подписал 100-летнее соглашение с Британией, по которому отдал все украинские ресурсы. То есть, когда он уже США ресурсы отдал, он уже, по сути, грабил не украинцев, он грабил британцев, которым это все он уже подарил. Кто такие Зеленский и все остальные? Это же не государственные деятели, которых беспокоит судьба Украины, это ставленники Британии, США, которые беспокоят интересы своих хозяев. Они отчитываются перед своим хозяином в Лондоне, в Вашингтоне, в Брюсселе и за получают, это деньги" - заявил политолог, блогер из Украины Александр Скубченко.

Другие западные страны тоже ни в чем себе не отказывают на украинском столе.

С аграрным сектором в Украине тоже плачевно. Такие гиганты, как Cargill, Dupont и Monsanto скупили 40 % пахотных земель. Как правило, почти за бесценок.

Даже то, что есть у крупного бизнеса Украины, тоже контролируется Западом.

"Фонды, опосредованно контролируемые структурами типа BlackRock и Vanguard, через дочерние или аффилированные компании уже владеют десятками тысяч гектаров украинских черноземов, формально обходя запреты на прямое владение землей иностранцами. Наиболее интересными активами считаются остатки плодородных земель и сельскохозяйственных угодий, логистика (прежде всего портовая инфраструктура и доступ к Черному морю), остатки оборонных предприятий и добывающей промышленности", - объяснил член Совета по внешней и оборонной политике России Олег Янковский.

Вот так выглядит структура пахотных земель, которые уже не принадлежат Украине. Данные взяты сразу из нескольких источников разных стран. Страну порезали на куски транснациональной компании - иностранцы скупили 170 тыс. кв. км. Чаще всего те, что базируются в США или финансируются американскими структурами, сообщает Australian National Review.

Главными акционерами аграрной тройки являются Vanguard, BlackRock и Blackstone, контролирующие практически все, включая основные мировые банковские и финансовые институты. А интересы компаний такого уровня должны быть удовлетворены любыми путями и в любом случае, будь то политическое лобби или военная операция.

Земля ушла с молотка французам, немцам, американцам, в числе крупных владельцев также Китай и Саудовская Аравия. При этом отследить точную долю иностранного капитала в крупнейших украинских агрохолдингах невозможно из-за преобладания серых схем в украинском агропроме и отсутствия нормального земельного кадастра.

Украинцы оказались в парадоксальной и циничной ловушке, когда воевать приходится уже и не за свою землю. Ведь национальные богатства перетекли в руки западных воротил, то есть, по факту, кровь проливается за чужие активы. Ведь даже после окончания конфликта рассчитываться за миллиардные транши, судя по всему, также придется недрами и землей.