Профсоюзы Греции бастуют из-за роста цен в стране

Профсоюзы Греции проводят 24-часовую забастовку из-за роста цен в стране. Участники акции добиваются повышения зарплат, отмены законопроекта, который, среди прочего, предусматривает 13-часовой рабочий день.

К забастовке присоединились врачи госбольниц, сотрудники образовательных учреждений, транспортники и полицейские.

Метро, автобусы и троллейбусы работают по сокращенному графику, а вот поезда, паромы и такси полностью остановлены.