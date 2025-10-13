Проклятие щедрого урожая: в Польше фермеры раздают овощи, которые негде продать

Аграрии Латвии несут катастрофические потери из-за аномально дождливого сезона. Урожай на больших площадях погиб от переувлажнения и сгнил, что создает угрозу для существования многих хозяйств.

Параллельно с этим польские фермеры оказались в сложном положении из-за проблем со сбытом. Несмотря на наличие урожая, реализовать его практически невозможно, что также ведет к финансовым трудностям.

И там, и там ситуация аховая. Аграрии просят поддержки, но власть смотрит мимо - Украина, видимо, ближе. Польские предприниматели вовсе начали либо бесплатно раздавать урожай, либо закапывать в землю.

Польша утопает в овощах - тонны помидоров, картофеля, капусты и моркови не находят сбыта и уничтожаются. Цены на рынки упали ниже себестоимости. Парадокс, но богатый урожай стал проклятием для сельского хозяйства Польши.

"Сердце болит, когда приходится это просто выбрасывать. Все выращено, вручную, но затраты на сбор превышают выручку. Если кто-то захочет собрать, с радостью даже помогу. Я не прошу за это ни копейки", - рассказал польский фермер.

Эти кадры, снятые польским фермером, быстро завирусились в местных социальных сетях. "Забирайте столько перца, сколько сможете унести, - эмоционально обратился к полякам аграрий, - все равно пропадет".

Отчаявшийся фермер просит людей забрать перец с его поля бесплатно, иначе он пропадет. Проблема в том, что сейчас он стоит почти вдвое дешевле, чем в 2024 году, и фермеру пришлось бы доплачивать за сбор урожая. Но если цена перца даже меньше одного злотого, такая проблема не только у этого фермера.

Пользователи не стесняются в описании видео, вот лишь некоторые формулировки: "Перец в поле отдают бесплатно, так как собирать его невыгодно. А супермаркеты предпочитают импортировать его из Испании и Марокко. Польская земля дает, а государство забирает. Покупайте польскую продукцию, поддерживайте своих аграриев".

Вместо того, чтобы вспахать гектары, этот польский фермер решил раздать овощи бесплатно, хотя над урожаем трудилась вся семья. Его хозяйство, которое существует уже несколько поколений, на грани разорения. Содержание техники, удобрения, сбор урожая - все стоит денег, но где их взять, если продукцию по нормальной цене никто покупать не хочет?

"Цена на перец настолько низкая - от 60 до 90 грошей. А чтобы заплатить работнику 300 злотых в день, нужно продать 500 км перца", - рассказал аграрий.

Из его перца делают маринады, пасты, соусы. Если раньше за килограмм в пункте приема давали 1,30 злотого, то в 2025 году - вдвое меньше.

За три дня люди собрали и увезли с его фермы около 60 т перца. У польских аграриев к профильному министерству простой вопрос: почему разница между закупочной и розничной ценой шокирует? Ведь за тот же перец, за который аграрии получают всего лишь 1 злотый, покупатели в магазине платят в 10 раз больше.

Но беда не приходит одна - такая же ситуация и с капустой. В 2025 году товар тоже "бесценный", в том смысле, что и здесь закупочные цены упали ниже плинтуса.

"Цена от 30 до 50 грошей, и никто не забирает. Все квашеные заводы кинулись квасить огурцы, потому что они очень дорогие. Как известно, чем дороже товар, тем реже на нем теряют. На сегодняшний день с гектара (а у нас было около 10 га) мы собрали урожай капусты чуть больше 100 т, с орошаемых полей - 150 т, с неорошаемых - 80-70 т. Сейчас 500 т капусты идет на компост, даже не пытаюсь считать убытки, просто хочется плакать. Какую тяжелую работу мы проделали всей семьей, с жертвами. Все это превращается в ничто", - с грустью рассказал польский аграрий.

Вот еще одна история - Садовод из Тшебницы Томаш Пеха написал письмо польскому порталу Onet, где тоже рассказал про свою боль.

Польская пресса пишет о том, что из-за обвала цен на сельхозпродукцию фермеры оказались на грани разорения. При этом местная экономика фактически оставила аграриев без поддержки. И многие из них вынуждены бесплатно раздавать урожай, чтобы он не пропал.

По данным издания Onet, закупщики не только снизили цены, но и уменьшили объемы покупки, поэтому некоторые предприниматели начали бесплатно раздавать перец и другие продукты жителям, чтобы избежать утилизации и хоть как-то обратить внимание властей на сложившуюся ситуацию.

Акции раздачи урожая проходят по всей стране и носят характер своеобразного протеста. На импровизированные ярмарки приходят тысячи поляков, чтобы запастись овощами и фруктами на зиму. При этом фермеры открыто говорят о том, что их труд обесценен, а государство не предпринимает никаких мер поддержки.

Экономисты предупреждают, что при сохранении текущих тенденций часть сельхозпредприятий может прекратить деятельность уже в ближайшем месяце. Снижение доходов, рост расходов на производство и отсутствие рынков сбыта делают ведение хозяйства убыточным.

Этим летом польских фермеров изрядно потрепала еще и погода - весенние заморозки, летние штормы, грады, проливные дожди нанесли рекордный ущерб, пострадали тысячи ферм во всех регионах страны. Без финансовой помощи они просто не выживут.

Добавил пессимизма в оценку польского аграрного сектора и BIG InfoMonitor - компания, которая занимается оценкой рынков и рисков. Вывод один: фермеры утопают не только в ненужном урожае, но и долгах.

Государство занимает пассивную позицию и не предпринимает решительных действий. Фермеры могут выйти на улицы, но когда это произойдет, решать проблему будет уже поздно.

Корень ситуации в том, что потенциал для масштабных протестов в польском обществе сегодня крайне низок. Люди не готовы публично выражать свой гнев, даже когда их претензии полностью обоснованы.

Однако всплеск социального негодования станет неизбежным, если положение аграриев продолжит ухудшаться и они останутся наедине со своими долгами.