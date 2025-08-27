Протест у посольства Молдовы в России - молдаване выразили недовольство решением ЦИК своей страны

Граждане Молдовы напротив посольства страны в России провели акцию в защиту своих законных прав.

"Нас унизили, отсортировали на своих и неудобных", - заявляют участники демонстрации. Поводом тому служит решение ЦИК Молдовы открыть в России всего 2 избирательных участка для голосования на предстоящих парламентских выборах. Всего же за рубежом Кишинев разместит более 300 мест для голосования.

Для сравнения, в Италии для 250 тыс. проживающих там молдаван будет открыто 73 участка. А для 350 тыс., живущих в России, всего 2.