3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Протест у посольства Молдовы в России - молдаване выразили недовольство решением ЦИК своей страны
Автор:Редакция news.by
Граждане Молдовы напротив посольства страны в России провели акцию в защиту своих законных прав.
"Нас унизили, отсортировали на своих и неудобных", - заявляют участники демонстрации. Поводом тому служит решение ЦИК Молдовы открыть в России всего 2 избирательных участка для голосования на предстоящих парламентских выборах. Всего же за рубежом Кишинев разместит более 300 мест для голосования.
Для сравнения, в Италии для 250 тыс. проживающих там молдаван будет открыто 73 участка. А для 350 тыс., живущих в России, всего 2.
Такая же ситуация наблюдалась осенью 2024 года на президентских выборах. Тогда Кишинев позволил проголосовать лишь 10 тыс. своих граждан в России, для остальных сотен тысяч бюллетени не выделили.