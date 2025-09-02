3.69 BYN
По западной методичке: на улицы Белграда вновь вышли протестующие
Автор:Редакция news.by
Запад продолжает раскачивать Сербию. Несогласованные акции протеста, по данным МВД страны, собрали минувшей ночью почти 20 тыс. человек.
Участники акции в Белграде прошли через Министерство образования, Конституционный суд, радио и телевидение Сербии до центральной площади республики.
Все, как в методичке: в каждой из этих точек они оставили по белой розе в знак траура по якобы умершим гражданским институтам.
По данным МВД, движение транспорта было блокировано на 18 участках. Отмечены и стычки с полицией.