По западной методичке: на улицы Белграда вновь вышли протестующие

Запад продолжает раскачивать Сербию. Несогласованные акции протеста, по данным МВД страны, собрали минувшей ночью почти 20 тыс. человек.

Участники акции в Белграде прошли через Министерство образования, Конституционный суд, радио и телевидение Сербии до центральной площади республики.

Все, как в методичке: в каждой из этих точек они оставили по белой розе в знак траура по якобы умершим гражданским институтам.

По данным МВД, движение транспорта было блокировано на 18 участках. Отмечены и стычки с полицией.

