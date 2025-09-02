Запад продолжает раскачивать Сербию. Несогласованные акции протеста, по данным МВД страны, собрали минувшей ночью почти 20 тыс. человек.

Участники акции в Белграде прошли через Министерство образования, Конституционный суд, радио и телевидение Сербии до центральной площади республики.

Все, как в методичке: в каждой из этих точек они оставили по белой розе в знак траура по якобы умершим гражданским институтам.