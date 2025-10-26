3.67 BYN
Протесты из-за визита Трампа проходят в столице Малайзии
Визит Трампа в Малайзию на саммит АСЕАН сопровождается протестами. Демонстранты заполонили площадь Независимости в центре Куала-Лумпура. В ход пошли антиамериканские лозунги и баннеры с призывами "прекратить американский империализм", освободить сектор Газа и "вернуть Трампа домой".
Пока инцидентов не было, в городе усилены меры безопасности: на время проведения АСЕАН в столице перекрыли основные дороги и задействовали более 10 тыс. полицейских.
В Сеуле обвинили Трампа в причастности к конфликту в Газе
Сотни пропалестинских демонстрантов прошли маршем и по Сеулу, осуждая предстоящий визит американского президента в Южную Корею. Участники заявили: США наряду с правительствами многих западных стран причастны к происходящему в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
Кроме Малайзии и Южной Кореи Дональд Трамп планирует также посетить Японию. В ходе азиатского турне он намерен встретиться с Председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других азиатских лидеров.