3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Протесты в Сербии - как трагедия в Нови-Саде стала оружием против Вучича
Белград - город, переживший бомбардировки НАТО, снова в огне. Но теперь его жгут не чужие ракеты, а свои же граждане. В Сербии уже в который раз разжигают цветную революцию в стиле "хаос-микс" - студенты-идеалисты + криминальные группировки + НКО с британскими грантами.
Цель - сломить Вучича, который отказался вводить санкции против России и покупает газ за рубли. Шествия студентов с 16-минутками молчания превратились в войну. Погромы охватили 10 городов, десятки раненых стражей порядка, камни против дубинок, слезоточивый газ против фаеров.
Ну и куда ж без двойной морали. Когда Франция давит "желтых жилетов" - это "защита порядка". Когда Сербия бьет погромщиков дубинками - это "репрессии". Сербия стоит на развилке: выбрать путь Лукашенко и Грузии, то есть отстоять страну даже под риском санкций и изоляции или новая Украина?
Сербия стоит на пороге гражданской войны: уличное противостояние привело к возгонке взаимной ненависти граждан до запредельного уровня, и это чревато тем, что конфликт выльется в самое безудержное кровопролитие.
Вот уже неделю вечерами города Сербии укутываются дымом, оглашаются лязгом, грохотом, воинственными кликами и стонами раненых. Надо сказать, местный темперамент предполагает, что человеческая ярость выплескивается вовне самым разрушительным образом и это стране часто обходилось слишком дорого.
Однако то, что происходит теперь, выглядит чем-то ужасно. У варягов подобное боевое безумие называлось "амок" - жажда убить того, кто тебе кажется сейчас врагом, подавляет любые чувства и мысли.
"Полиция подверглась массированным атакам. Это был, фактически, террор. Должен сказать, мы не видели таких масштабных нападений на полицию уже много лет", - поделился министр полиции Сербии Ивица Дачич.
Власти Сербии всегда относились к массовым протестам снисходительно, считая это разновидностью национального спорта. Полиция пресекала уличное насилие, только если оно обретало какие-то совершенно разрушительные формы. Пара-тройка пострадавших, поломанные скамейки, сожженный автомобиль - это то, что оставляли по маршруту следования какие-нибудь мамочки, вышедшие с требованием повышения пособий.
Но то, что произошло за последнюю неделю - это не просто стремительная эскалация насилия, это почти городская партизанщина, в ходе которой пленных пока еще берут, но, по всем приметам, скоро перестанут.
Александр Вучич, президент Сербии:
"Наша страна в крайней опасности. Не только наша страна, но и наши ценности в опасности - демократия, нормальная жизнь, спокойствие простых людей. Эти протесты направлены против всех вас! Если мы не примем более жестких мер, то в ближайшие дни они кого-нибудь убьют. Очевидно, что убийство - единственное, что им осталось сделать. Эта преступная активность организована из-за рубежа, чтобы уничтожить нашу демократию!"
Власти Сербии долго придерживались тактики попустительства и какого-то толстовского всепрощения. Толчком к протесту стала трагедия в 2024 году в городе Нови-Сад - там обрушился козырек местного вокзала, убив 16 человек.
Безусловно, здесь налицо нераспорядительность властей, возможно, коррупция, в любом случае, президенту Вучичу это поставить в вину сложно - он не отвечает за строительные подряды в Нови-Сад, а виновных в том инциденте выявляют и накажут.
Но с того трагического 1 ноября 2024 года внутриполитическая ситуация мало-помалу пошла вразнос - сначала на улицы вышли студенты, затем повалил актив грантовых организаций, затем движение оседлали оппозиционные Вучичу партии.
Причем, хаос нарастал синхронно с тем, как у Вучича обострялись взаимоотношения с Евросоюзом - и было бы странно не связать два эти явления. Теперь, похоже, до власти наконец дошло.
"Мы не отступим, мы не убежим. Мы пойдем до конца, выдержим любые атаки и дадим достойный отпор!", - заявил Александр Вучич.
Руководство Сербии декларирует решимость, но при этом демонстрирует явное смятение - Вучич, например, уже объявил, что президентские выборы пройдут досрочно, причем, он выдвигаться на них не станет.
Власти пытаются мобилизовать своих сторонников и вывести их на площади, но вряд ли это разумно - уличное насилие приобретает все больший масштаб и столкновения сторонников Вучича с его противниками уже практически невозможно контролировать.
При этом ранее полиция демонстрировала высокую эффективность и навыки усмирять беспорядки. Очевидно, что лучше бы монополию на насилие все-таки сохранить за государством. При этом у правящей партии и президента Сербии сторонников в достатке, в любом случае, никак не меньше, чем противников.
Единственно, Белграду, похоже, приходится противостоять силам невероятной мощи: глава венгерского МИД Петер Сийярто прямо заявил, что европейские спецслужбы пытаются устроить госперевороты в Белграде, Будапеште и Братиславе.
Чуть ранее словацкий премьер Роберт Фицо говорил о том же - и в его стране, как установили местные спецслужбы, за уличными протестами стояли иностранные деньги. Фицо даже упоминал в этой связи Украину.
Но венгров и словаков отчасти защищает их статус стран ЕС, а еще Дональд Трамп высоко ценит премьера Венгрии Виктора Орбана.
Александру Вучичу повезло гораздо меньше - он один на один с внутренним и внешним противником. Судя по накалу противостояния, ситуация в Сербии разрешится в ближайшие дни - остается лишь надеяться, что все-таки миром, а не гражданской войной.
Почему новый закон о СМИ в ЕС - это приговор свободе слова? Что стало ясно после посиделок с Трампом глав ЕС и Зеленского? Почему США и Европа вышвыривают украинцев? Смотрите в программе "Тренды".