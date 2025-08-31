В немецком Кельне тысячи человек вышли на протест против закона о воинской повинности и с требованием остановить наращивание вооружений в Германии.

Уже по традиции "европейской свободы слова" правоохранители разогнали мирный антивоенный митинг. Это далеко не первая такая демонстрация в ФРГ. Но глас народа в Германии разбивается о военные амбиции Евросоюза.

Согласно новому курсу милитаризации, в ФРГ был запущен закон о введении новой военной службы, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Численность войск в бундесвере планируется увеличить с нынешних 182 тыс. до 260 тыс. к концу десятилетия.