Проведение рождественского рынка в Магдебурге запрещено из-за угрозы терактов

Фото pexels.com

За две недели до открытия рождественского рынка в Магдебурге власти федеральной земли Саксония-Анхальт запретили проведение мероприятия из соображений безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Bild.

В материале издания говорится, что это решение вызвало споры между мэрией и правительством земли и грозит перерасти в судебное разбирательство. Отмечается, что запрет был введен на фоне судебного разбирательства в отношении мужчины из Саудовской Аравии, который в декабре 2024 года совершил наезд на людей на этом же рынке, убив шесть человек и ранив 338.

После трагедии были ужесточены требования к охране публичных мероприятий. Однако теперь городские власти утверждают, что им навязывают функции по борьбе с терроризмом, которые не входят в их компетенцию.

Симоне Боррис, занимающая пост мэра Магдебурга, направила открытое письмо премьер-министру земли Саксония-Анхальт Райнеру Хазелоффу. "Если проведение рождественского рынка считается созданием потенциальной цели для теракта, значит, мы фактически объявляем все городские праздники источником угрозы. Предотвращение террористических актов - обязанность государства и полиции, а не муниципалитетов", - указала Боррис.