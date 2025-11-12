3.67 BYN
Проведение рождественского рынка в Магдебурге запрещено из-за угрозы терактов
За две недели до открытия рождественского рынка в Магдебурге власти федеральной земли Саксония-Анхальт запретили проведение мероприятия из соображений безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Bild.
В материале издания говорится, что это решение вызвало споры между мэрией и правительством земли и грозит перерасти в судебное разбирательство. Отмечается, что запрет был введен на фоне судебного разбирательства в отношении мужчины из Саудовской Аравии, который в декабре 2024 года совершил наезд на людей на этом же рынке, убив шесть человек и ранив 338.
После трагедии были ужесточены требования к охране публичных мероприятий. Однако теперь городские власти утверждают, что им навязывают функции по борьбе с терроризмом, которые не входят в их компетенцию.
Симоне Боррис, занимающая пост мэра Магдебурга, направила открытое письмо премьер-министру земли Саксония-Анхальт Райнеру Хазелоффу. "Если проведение рождественского рынка считается созданием потенциальной цели для теракта, значит, мы фактически объявляем все городские праздники источником угрозы. Предотвращение террористических актов - обязанность государства и полиции, а не муниципалитетов", - указала Боррис.
В случае если запрет не будет снят, городские власти не исключают вероятности подачи иска против правительства земли. В свою очередь Хазелофф созвал экстренное совещание с городскими властями и заявил агентству DPA, что лично возьмет вопрос под контроль.