Путин и Орбан провели телефонный разговор

Владимир Путин и Виктор Орбан провели 17 октября телефонный разговор, обсудив детали предстоящего саммита в Будапеште.

Венгрия подтвердила готовность обеспечить все необходимые условия для проведения переговоров лидеров России и США. А Путин проинформировал о содержании беседы с Трампом.

Как сообщалось ранее, уже определены самые важные задачи, в части организации саммита активная работа уже началась. Премьер Венгрии дал указание создать оргкомитет. Но далеко не многие европейские страны рады новости о встрече Трампа и Путина. Кроме Венгрии, прогресс в диалоге поприветствовали только Сербия и Словакия. Также в ЕС скептически отнеслись к выбору площадки для проведения саммита. В СМИ уже назвали проведение встречи в Будапеште пощечиной ЕС и НАТО. Орбан же уверен, что столица Венгрии - идеальное и "предсказуемое" место для переговоров в Европе.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Если вы посмотрите на ситуацию с Евросоюзом, то поймете, что поскольку все, кроме нас, выступают за войну, их по логике не пригласили на этот саммит. Но мы не должны оставаться в стороне".