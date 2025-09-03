Путин: Подходы к урегулированию украинского вопроса могут быть разные

Подходы к урегулированию украинского вопроса могут быть разные, среди них - воевать до последнего и попытки решить конфликт мирно. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР, пишет РИА Новости.

Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

"Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят: "Нужно воевать до последнего украинца". А есть те, как некоторые в Европе пытаются сейчас представить дело, а есть те, ну, например, как представители действующей американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решение, причем решение мирными средствами", - сказал Путин журналистам.