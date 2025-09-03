Путин раскрыл подробности разговора с Трампом в лимузине

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился, что в ходе поездки с американским лидером Дональдом Трампом в лимузине перебросился с ним парой слов, информирует РИА Новости.

"В лимузине пока ехали (там ехать 30 секунд) такими общими фразами перебросились и все", - сказал Путин журналистам.

Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава российского государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

Переговоры президента РФ с Трампом состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске.