Путин: Россия готова придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ
Российский президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В ходе встречи Путин сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что политика Запада стала причиной деградации глобальной системы безопасности, особенно в сфере контроля за атомным оружием.
Путин выступил с инициативой по поводу Договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. Полностью отказываться от его наследия он считает опрометчивым.
"Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ", - отметил Президент России Владимир Путин.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений действовал до февраля 2023 года. Тогда его действие было приостановлено. Путин указывает, что ограничительные меры в этой сфере необходимы, поскольку Россия является противницей гонки ядерных вооружений.