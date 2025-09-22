Российский президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В ходе встречи Путин сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что политика Запада стала причиной деградации глобальной системы безопасности, особенно в сфере контроля за атомным оружием.

Путин выступил с инициативой по поводу Договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. Полностью отказываться от его наследия он считает опрометчивым.

"Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ", - отметил Президент России Владимир Путин.