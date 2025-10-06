Украина распродает оружие стран НАТО на черном рынке. Об этом заявила представитель России на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.



Юлия Жданова отмечает, что в реализации контрабандных схем принимают участие представители СБУ, которые в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегальных вооружений и военной техники используют Молдову. Дальше некогда военная помощь киевскому режиму распродается им же в Румынии, Северной Македонии и Албании.



Жданова особо отметила, что, согласно Европолу, зафиксирован ряд инцидентов, когда военнослужащие ВСУ вывозили из Украины в третьи страны западное вооружение. Однако так называемой коалиции желающих нет никакого дела до того, где и кем будет применяться их оружие.