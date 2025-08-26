Россия призывает Германию раскрыть правду о "Северных потоках"

"Мы видим, что прямо сейчас выясняются новые подробности о ходе немецкого расследования, но оно по-прежнему остается очень неясным и непрозрачным для Совета Безопасности. Направление, в котором все это развивается, заключается в том, чтобы сместить вину с тех, кто на самом деле стоит за этим саботажем, и представить нам неких "козлов отпущения", которые, возможно, участвовали в совершении этого преступления, но они не могли сделать это в одиночку. Думаю, все это понимают".