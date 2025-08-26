3.69 BYN
Россия призывает Германию раскрыть правду о "Северных потоках"
Россия призывает Германию не пытаться скрыть правду о терактах на "Северных потоках" и предоставить полную информацию.
На заседании Совбеза ООН заявлено - ФРГ пытается доказать миру, что группа "водолазов-дилетантов" из Украины могла незаметно совершить подрыв трубопроводов, однако ясно, что власти Германии попросту пытаются скрыть причастность к подрывам бывших американских властей и их натовских союзников.
Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН:
"Мы видим, что прямо сейчас выясняются новые подробности о ходе немецкого расследования, но оно по-прежнему остается очень неясным и непрозрачным для Совета Безопасности. Направление, в котором все это развивается, заключается в том, чтобы сместить вину с тех, кто на самом деле стоит за этим саботажем, и представить нам неких "козлов отпущения", которые, возможно, участвовали в совершении этого преступления, но они не могли сделать это в одиночку. Думаю, все это понимают".
По словам Полянского, международное расследование дела о "Северных потоках" очень важно не только для России, но и для Германии, чьи экономические интересы под угрозой. Он также посетовал, что Москву продолжают держать в неведении касательно хода следствия.