Россиян и белорусов не допускают к участию в муниципальных выборах в Эстонии

Впервые проживающие в Эстонии россияне и белорусы не смогут проголосовать на выборах. Речь идет о 72 тыс. человек с ВНЖ.

19 октября в республике проходят выборы в органы местного самоуправления. Согласно новым поправкам к закону, право голосовать теперь имеют только граждане Эстонии, стран ЕС и НАТО. Закон был принят в срочном порядке весной и подписан президентом страны, чтобы исключить участие граждан якобы недружественных государств.