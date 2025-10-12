Рост антирейтинга: более 60 % немцев недовольны работой Мерца

Фридрих Мерц теряет доверие большинства немцев, а партия "Альтернатива для Германии" выходит в лидеры. Об этом пишет Bild со ссылкой на свежий опрос INSA.

Более 60 % граждан ФРГ недовольны работой канцлера. Также не менее 60 % опрошенных не нравится деятельность федерального правительства.

На фоне растущего недоверия к власти оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" набирает популярность, получив 26 % голосов, что на несколько процентов больше, чем блок ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц.