Рождественские ярмарки в Германии под угрозой срыва. По информации СМИ, власти большинства федеративных земель рассматривают возможность отмены предпраздничных базаров из-за угроз терактов, а также возросших затрат на обеспечение безопасности.

В некоторых городах на такой шаг идти отказались. Например, в Кельне и Нюрнберге ярмарки планируют открыть по графику в ноябре.