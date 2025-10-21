3.68 BYN
Рождественские ярмарки в Германии под угрозой срыва
Автор:Редакция news.by
Рождественские ярмарки в Германии под угрозой срыва. По информации СМИ, власти большинства федеративных земель рассматривают возможность отмены предпраздничных базаров из-за угроз терактов, а также возросших затрат на обеспечение безопасности.
В некоторых городах на такой шаг идти отказались. Например, в Кельне и Нюрнберге ярмарки планируют открыть по графику в ноябре.
Тем не менее по словам премьер-министра Баварии, они пройдут с новыми усиленными мерами безопасности.